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Барриос: я всегда говорил: "Дайте Кассьерре время"

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Игрок "Зенита" Вильмар Барриос оценил игру своего одноклубника форварда Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"
"Я всегда говорил: "Дайте Матео время". Когда он перешел в "Зенит", уже был понятен его высокий уровень, ведь Кассьерра — прирожденный нападающий. Но Матео требовалось какое-то время для того, чтобы адаптироваться к новой команде, к новым требованиям. Он и в прошлом сезоне выглядел здорово, просто не получалось забивать — мяч не шел в ворота", — приводит слова Барриоса "СЭ".

Кассьерра стал частью "Зенита" летом 2022 года. Колумбиец перешел из "Сочи" за 4,5 миллионов евро. В своем первом сезоне в сине-бело-голубой футболке форвард забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач за 34 матча. В сезоне-2023/24 нападающий принял участие в 20 играх, в которых отличился 13 голами и 5 голевыми передачами. Матео является лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент. Игрок опережает ближайшего преследователя на 5 забитых мячей. Вместе с "Зенитом" Кассьерра стал победителем РПЛ в прошлом сезоне.

Зенит Кассьерра Барриос
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