- Обидно проигрывать матч, когда один удар в створ ворот - одиннадцатиметровый. Понятно, что проиграли, во втором тайме полностью переиграли. Вопрос к пенальти в том плане, что… Не знаю, такие единоборства можно находить при угловых или доставке мяча в штрафную… Поэтому… Сложно сказать. А в целом: сложно проигрывать игру, когда один удар в створ с пенальти. В целом на ничью наиграли, но на табло 0:1 не в нашу пользу.
Сегодня, 26 ноября, "Пари Нижний Новгород" в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги встречался с "Ростовом". Игра прошла на стадионе "Ростов Арена" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 58-й минуте с одиннадцатиметровой отметки забил защитник ростовчан Максим Осипенко. Таким образом коллектив Сергея Юрана потерпел второе поражение в трех матчах чемпионата России. За два тура до зимнего перерыва "Пари НН" с 21 набранным очком занимает девятое место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Юран: обидно проигрывать, когда один удар в створ ворот - одиннадцатиметровый
Главный тренер "ПАРИ НН" Сергей Юран подвел итоги встречи 16-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1).
Фото: ФК "Пари НН"