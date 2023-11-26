Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Урал
3 - 1 3 1
КраснодарЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
2 - 1 2 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен
Химки
0 - 0 0 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Эвертон
0 - 3 0 3
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
3 - 1 3 1
ОсасунаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 1 2 1
СевильяЗавершен
Кадис
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
1 - 1 1 1
МонцаЗавершен
Эмполи
3 - 4 3 4
СассуолоЗавершен
Фрозиноне
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Рома
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
0 - 0 0 0
БохумЗавершен
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Монпелье
1 - 3 1 3
БрестЗавершен
Нант
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен
Лорьян
2 - 3 2 3
МецЗавершен
Ренн
3 - 1 3 1
РеймсЗавершен

Юран: обидно проигрывать, когда один удар в створ ворот - одиннадцатиметровый

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "ПАРИ НН" Сергей Юран подвел итоги встречи 16-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1).
Фото: ФК "Пари НН"
- Обидно проигрывать матч, когда один удар в створ ворот - одиннадцатиметровый. Понятно, что проиграли, во втором тайме полностью переиграли. Вопрос к пенальти в том плане, что… Не знаю, такие единоборства можно находить при угловых или доставке мяча в штрафную… Поэтому… Сложно сказать. А в целом: сложно проигрывать игру, когда один удар в створ с пенальти. В целом на ничью наиграли, но на табло 0:1 не в нашу пользу.

Сегодня, 26 ноября, "Пари Нижний Новгород" в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги встречался с "Ростовом". Игра прошла на стадионе "Ростов Арена" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 58-й минуте с одиннадцатиметровой отметки забил защитник ростовчан Максим Осипенко. Таким образом коллектив Сергея Юрана потерпел второе поражение в трех матчах чемпионата России. За два тура до зимнего перерыва "Пари НН" с 21 набранным очком занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"

Юран Пари НН Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится