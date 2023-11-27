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Изидор: принимаю статус игрока ротации в “Зените”. Но если будет как в “Локомотиве”, я задам вопрос тренеру

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Форвард петербургского “Зенита” Вильсон Изидор считает, что он заслуженно не попадает в стартовый состав команды Сергея Семка.
Фото: ФК "Зенит"
– С учетом того, как начинался сезон, с учетом моей нынешней формы я принимаю свой статус игрока ротации. Но если будет как в “Локомотиве”, где я забивал 10 матчей подряд, но продолжал оставаться на скамейке, я задам вопрос: “Тренер, а что не так? Я не понимаю”.

Нападающий Вильсон Изидор принадлежит московскому “Локомотиву”. Его действующее трудовое соглашение с “железнодорожниками” рассчитано до июня 2026 года. В минувшее трансферное окно нападающий на правах аренды, которая рассчитана до июня 2024 года, перешел в петербургский “Зенит”.

В составе петербургского “Зенита” французский футболист Вильсон Изидор принял участие в 11 матчах. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча.

Источник: “Матч ТВ”

Локомотив Зенит Изидор Семак
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