– С учетом того, как начинался сезон, с учетом моей нынешней формы я принимаю свой статус игрока ротации. Но если будет как в “Локомотиве”, где я забивал 10 матчей подряд, но продолжал оставаться на скамейке, я задам вопрос: “Тренер, а что не так? Я не понимаю”.
Нападающий Вильсон Изидор принадлежит московскому “Локомотиву”. Его действующее трудовое соглашение с “железнодорожниками” рассчитано до июня 2026 года. В минувшее трансферное окно нападающий на правах аренды, которая рассчитана до июня 2024 года, перешел в петербургский “Зенит”.
В составе петербургского “Зенита” французский футболист Вильсон Изидор принял участие в 11 матчах. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча.
Источник: “Матч ТВ”
Изидор: принимаю статус игрока ротации в “Зените”. Но если будет как в “Локомотиве”, я задам вопрос тренеру
Форвард петербургского “Зенита” Вильсон Изидор считает, что он заслуженно не попадает в стартовый состав команды Сергея Семка.
Фото: ФК "Зенит"