- Это масштабная реформа, которая требует очень большой проработки. И сейчас, на ближайшем горизонте, такое решение сложно принять, потому что очень много интересов будет затронуто. Всё зависит от того, в каком формате будет осуществлен этот переход и что будет в случае, если запрет на участие в соревнованиях УЕФА будет снят, - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
С сезона-2011/2012 розыгрыш Российской премьер-лиги проводится по календарной системе "осень-весна", при которой сезон начинается во второй половине лета, а заканчивается в мае - начале июня. При этом из-за пропуска как минимум полутора летних месяцев некоторые туры приходится проводить в зимние месяцы - в первой половине декабря и в некоторые годы в конце февраля.
Ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал проведение матча 17 тура РПЛ с ЦСКА (0:2) на сильно заснеженном поле под постоянным мощным снегопадом.
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Пивоваров - о возвращении к "весна-осень": масштабная реформа, которая требует очень большой проработки
Глава рабочей группы по реформированию формата чемпионата России Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможности возвращения к календарной системе "весна-осень".
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