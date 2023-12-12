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Деограсия: помню Мостового по игре в Испании. Обратится с просьбой о стажировке - двери "Оренбурга" для него открыты

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Наставник "Оренбурга" Давид Деограсия готов поделиться тренерским опытом с легендой российского футбола Александром Мостовым.
Фото: "РИА Новости""
Испанский тренер Давид Деограсия, возглавляющий "Оренбург", поделился воспоминаниями о российских игроках в Испании и пригласил Мостового на стажировку.

"На их игру (Карпина и Мостового) было смотреть очень приятно. Это были невероятно сильные футболисты, просто топ! Если Мостовой обратится с просьбой о стажировке? Конечно, соглашусь. Наши двери всегда открыты для него и других специалистов", - сказал Деограсия в интервью журналистам.

В августе этого года Александр Мостовой начал учиться на тренера в академии РФС. В Испании Мостовой запомнился выступлениями за "Сельту", в составе которой провел 235 матчей.

Источник: "СЭ"

Оренбург Деограсия Мостовой
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