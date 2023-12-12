— Ожидали, что “Краснодар” станет главным конкурентом в борьбе за чемпионство. “Краснодар” — один из главных конкурентов. Они провели отличную весеннюю часть. Для меня не сюрприз, что эта команда находится так высоко.
После 18 туров чемпионата России по футболу на первом месте в турнирной таблице располагается “Краснодар”. Подшефные Владимира Ивича после первой части сезона записали в собственный актив 38 баллов. Подопечные Сергея Семака при этом набрали 36 очков. В настоящее время петербургский “Зенит” пребывает на второй строчке.
Напомним, на протяжении последних пяти лет золотые медали чемпионата России по футболу доставались “Зениту”.
Источник: “Матч ТВ”
Семак: ожидали, что “Краснодар” станет главным конкурентом в борьбе за чемпионство
Главный тренер петербургского “Зенита” Сергей Семак высказался об успехе “Краснодара” в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"