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Семак: ожидали, что “Краснодар” станет главным конкурентом в борьбе за чемпионство

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Главный тренер петербургского “Зенита” Сергей Семак высказался об успехе “Краснодара” в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"
— Ожидали, что “Краснодар” станет главным конкурентом в борьбе за чемпионство. “Краснодар” — один из главных конкурентов. Они провели отличную весеннюю часть. Для меня не сюрприз, что эта команда находится так высоко.

После 18 туров чемпионата России по футболу на первом месте в турнирной таблице располагается “Краснодар”. Подшефные Владимира Ивича после первой части сезона записали в собственный актив 38 баллов. Подопечные Сергея Семака при этом набрали 36 очков. В настоящее время петербургский “Зенит” пребывает на второй строчке.

Напомним, на протяжении последних пяти лет золотые медали чемпионата России по футболу доставались “Зениту”.

Источник: “Матч ТВ”

Зенит Краснодар Семак
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