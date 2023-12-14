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Мостовой: меня скорее позовут на стажировку в хоккейный "Спартак", чем в футбольный

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Экс-полузащитник футбольного "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной стажировке в хоккейном клубе.
Фото: "Матч ТВ"
– В футболе многие просто стоят, вылезают откуда-то, никогда не играя на профессиональном уровне. Конечно, вероятность того, что меня позовут на стажировку в хоккейный "Спартак", выше, чем в футбольный! (смеется) Но у меня совесть есть. Даже если и позовут, скажу: "Ребят, ну куда вы? Я всю жизнь в футбол играл", – цитирует 55-летнего специалиста Sport24.

Ранее Александр Мостовой выступил в роли помощника главного тренера одной из команд на Матче звезд КХЛ, который прошел в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". В настоящее время бывший полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" проходит обучение в академии РФС по программе УЕФА. В случае успешного завершения курса Мостовой получит лицензию, которая позволит ему возглавить профессиональную команду.

Спартак Мостовой
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