Бывшая президентка "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что не возражает против привлечения к работе с российским командами иностранных наставников.
"Иностранные тренеры в РПЛ? В этом нет ничего плохого. Понятно, что всех подряд приглашать не надо — среди иностранцев тоже есть низкокачественные специалисты. Но это абсолютно нормальное явление. Тем более, что хороших российских тренеров почти нет. Все лучшие уже заняты", — сказала Смородская.
В период работы Смородской в "Локомотиве", в ее подчинении сменилось пять главных тренеров. Среди них три отечественных специалиста - Юрий Семин, Юрий Красножан и Владимир Маминов; и два иностранца - Жозе Коусейру и Славен Билич.
Последним приглашенным в РПЛ иностранным тренером является Роберт Морено, возглавивший недавно "Сочи".
Источник: "РБ Спорт"
Смородская - об иностранных тренера: ничего плохого. Хороших российских тренеров почти нет
Ольга Смородская, руководившая ранее "Локомотивом", поделилась своим мнением относительно конкуренции между российскими и иностранными тренерами в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"