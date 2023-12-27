"Сейчас он в отпуске, отдыхает. Не знаю о его мыслях. Надеюсь, он останется в команде и никаких лишних слухов вокруг него не будет", - приводит слова Оливейры "Чемпионат". Ранее СМИ писали об интересе к Клаудиньо со стороны "Фламенго", "Палмейраса" и ряда других бразильских клубов.
Напомним, что Клаудиньо присоединился к "Зениту" из "РБ Брагантино" в августе 2021 года за 12 миллионов евро. В текущем сезоне бразильский полузащитник провел за петербуржцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. "Зенит" отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. Интернет-портал Transfermakrt оценивает 26-летнего игрока в 18 миллионов евро. Бразилец является одним из самых дорогих игроков российского чемпионата.
Тренер "Зенита": надеюсь, Клаудиньо останется в команде и никаких лишних слухов вокруг него не будет
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра высказался о слухах про возможный уход Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"