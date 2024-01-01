– УЕФА мог запретить сборной России проводить товарищеский матч с Сербией. Так ли это? Нет. Заявка была подана в УЕФА, и это было самое быстрое согласование на моей памяти.
Ранее стало известно о том, что сборная России проведет товарищеский матч против команды Сербии. Игра состоится в марте 2024 года.
Напомним, сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Источник: “РБ Спорт”
Митрофанов: УЕФА не мог запретить сборной России проводить товарищеский матч с Сербией
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах с УЕФА по поводу согласования товарищеского матча сборной России с Сербией.
Фото: РФС