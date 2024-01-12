"Вы думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! Ему важно, что у него зарплата высокая, заработает сейчас в "Спартаке", чтобы обеспечить себе жизнь на 20 лет вперед. У него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро, и люди будут говорить: "Не, многовато. Кто это такой?", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московского "Спартака" летом 2022 года. Под его руководством "красно-белые" стали бронзовыми призерами прошлого сезона. На данный момент московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ после 18-ти сыгранных туров. Команда испанского специалиста уступила "Оренбургу" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф Кубка России.
Мостовой - об Абаскале: у него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"