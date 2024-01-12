"Помазун доиграет сезон в "Урале", а дальше будем смотреть. Он отдыхал и по этим вопросам я его вообще не дергал. Зимой не было такого варианта, чтобы мы куда-то ушли", - заявил агент.
27-летний голкипер выступает за "Урал" с лета 2020-го года на правах аренды из ЦСКА. В первой половине сезона Поманзун принял участие в во всех 18-ти матчах чемпионата и пропустил 28 голов. 4 матча вратарь отстоял "на ноль".
Также в текущем сезоне Помазун впервые получил вызов в национальную сборную России и дебютировал за команду, проведя 90 минут в товарищеском матче со сборной Кении.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Сафонов: до конца сезона Помазун останется в "Урале", дальше будем смотреть
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера "Урала" Ильи Помазуна, исключил возможность перехода своего клиента в другой клуб зимой.
Фото: "Чемпионат"