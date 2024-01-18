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Обляков: у Чалова есть мечта играть в Европе

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о желании своего одноклубника Федора Чалова перейти в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
— Все знают, что у него есть мечта играть в Европе. Почему бы и нет? Каждый игрок хочет попробовать себя на топовом уровне. И если будет какое?то предложение, он уедет, буду рад за него.

Отметим, что прошлым летом и этой зимой в СМИ активно обсуждалась информация о том, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов находится в сфере интересов ряда турецких клубов. Среди них – “Галатасарай” и “Фенербахче”.

Напомним, в текущем сезоне Федор Чалов в общей сложности принял участие в 26 матчах. Российский футболист записал в собственный актив 11 голов.

Источник: “Матч ТВ”

Чалов ЦСКА Обляков
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