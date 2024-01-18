— Все знают, что у него есть мечта играть в Европе. Почему бы и нет? Каждый игрок хочет попробовать себя на топовом уровне. И если будет какое?то предложение, он уедет, буду рад за него.
Отметим, что прошлым летом и этой зимой в СМИ активно обсуждалась информация о том, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов находится в сфере интересов ряда турецких клубов. Среди них – “Галатасарай” и “Фенербахче”.
Напомним, в текущем сезоне Федор Чалов в общей сложности принял участие в 26 матчах. Российский футболист записал в собственный актив 11 голов.
Источник: “Матч ТВ”
Обляков: у Чалова есть мечта играть в Европе
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о желании своего одноклубника Федора Чалова перейти в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА