"У нас что, своей школы нет? У нас самая лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение мячом. А мы приглашаем иностранцев. Куда нам своих специалистов девать? Я не могу понять. У нас есть тренеры, которые работали в РПЛ, а они сидят без работы. Это неуважение к нашим специалистам. Почему мы своих тренеров не ценим? Они по?другому дышат что ли по сравнению с иностранцами?" - заявил Семшов.
Игорь Семшов в бытность футболистом выступал за такие клубы, как московское "Динамо" и санкт-петербургский "Зенит", а завершил карьеру в составе самарских "Крыльев Советов". После того, как Семшов повесил бутсы на гвоздь, он работал ассистентом тренера в тульском "Арсенале" и "Химках".
С декабря 2022-го по декабрь 2023-го года Семшов был главным тренером футбольного клуба "Чайка". Под его руководством команда из ростовской области провела 32 матча, одержала в них 13 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Сейчас "Чайка" занимает 6-е место в Дивизионе А Второй лиги.
Источник: "Матч ТВ"
Семшов - об иностранных тренерах в РПЛ: это неуважение к нашим специалистам
Экс-футболист "Динамо" и "Зенита" Игорь Семшов критически высказался о приглашении в чемпионат России иностранных тренеров.
Фото: "СЭ"