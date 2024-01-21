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Гильерме: было бы отлично, если бы мы играли через день, чтобы меньше тренироваться

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Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме поделился впечатлениями от тренировочных сборов команды.
Фото: "Чемпионат"
"Игры — это всегда хорошо. Было бы отлично, если бы мы играли через день, чтобы меньше тренироваться. Но все понимают, что сборы — это процесс, который надо пройти. В первую неделю было очень тяжело, большая нагрузка. В первой игре, как и всегда, на технические моменты мы особо не смотрим. Это больше для того, чтобы добавить нам физических кондиций", - сказал Гильерме.

Вчера "Локомотив" провел первый контрольный матч на тренировочных сборах. Со счетом 2:0 был обыгран клуб "Аль-Охдуд" из Саудовской Аравии.

После первой части сезона "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "железнодорожников" 31 очко в 18-ти матчах. Отставание от 1-го места, на котором расположился "Краснодар", составляет 7 очков. Бразильский голкипер Гильерме в текущем розыгрыше Премьер-лиги не играл, зато принял участие в 5-ти матчах Кубка России в составе "Локомотива".

Источник: официальный сайт "Локомотива"

Локомотив Гильерме
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