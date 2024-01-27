"Это пойдет на пользу клубу. В заявке на матч порой набирается около десяти человек на скамейку, но не все ведь выходят на поле. Если в основе человек плохо тренируется, то в качестве наказания его можно отправить во вторую команду. Пусть поездит на матчи Второй Лиги! А после такого тренироваться он с основой будет уже гораздо интенсивнее. Особенно, если речь идет о легионерах", - сказал Пономарев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА рассматривает вариант создания резервной команды для участия во Второй лиге. Недавно такой проект осуществил московский "Спартак", назначив главным тренером фарм-клуба экс-защитника Дмитрия Комбарова. Санкт-петербургский "Зенит" отстранил от тренировок с основой и отправил в "Зенит-2" Данила Кругового, подписавшего с ЦСКА контракт, который вступит в силу летом 2024-го года.
Действующий лимит на легионеров запрещает клубам из Второй лиги использовать легионеров.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: футболистов ЦСКА можно будет отправлять во вторую команду в качестве наказания
Футбольный эксперт Владимир Пономарев оценил перспективы создания "армейцами" второй команды.
Фото: официальный сайт ЦСКА