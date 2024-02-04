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Чанов: Помазун сильнее нынешних вратарей "Спартака"

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Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал слухи о возможном трансфере голкипера "Урала" Ильи Помазуна в московский "Спартак".
Фото: "Чемпионат"
"Думаю, что Помазун сильнее нынешних вратарей "Спартака" Селихова и Максименко. Прежде всего в стабильности. Всегда любой переход из ЦСКА в "Спартак" или наоборот вызывает разные разговоры, кривотолки болельщиков. Я к подобным трансферам так же отношусь. Не хотелось бы. Но хочу, чтобы Помазун, отыграв в "Урале", вернулся в ЦСКА и помог команде", - сказал Чанов.

27-летний голкипер Илья Помазун принадлежит московскому ЦСКА, но уже четвертый подряд сезон выступает в составе "Урала" на правах аренды. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к вратарю со стороны "Спартака", который планирует укрепить последний рубеж в зимнее трансферное окно.

Сам Помазун и его агент неоднократно заявляли о желании продолжить карьеру в Европе. Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028-го года.

Источник: "РБ Спорт"

Урал Спартак ЦСКА Чанов Помазун Российские трансферы
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