"Думаю, что Помазун сильнее нынешних вратарей "Спартака" Селихова и Максименко. Прежде всего в стабильности. Всегда любой переход из ЦСКА в "Спартак" или наоборот вызывает разные разговоры, кривотолки болельщиков. Я к подобным трансферам так же отношусь. Не хотелось бы. Но хочу, чтобы Помазун, отыграв в "Урале", вернулся в ЦСКА и помог команде", - сказал Чанов.
27-летний голкипер Илья Помазун принадлежит московскому ЦСКА, но уже четвертый подряд сезон выступает в составе "Урала" на правах аренды. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к вратарю со стороны "Спартака", который планирует укрепить последний рубеж в зимнее трансферное окно.
Сам Помазун и его агент неоднократно заявляли о желании продолжить карьеру в Европе. Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Чанов: Помазун сильнее нынешних вратарей "Спартака"
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал слухи о возможном трансфере голкипера "Урала" Ильи Помазуна в московский "Спартак".
Фото: "Чемпионат"