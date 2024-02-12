"Я знаю его определённые характеристики: он силён в борьбе, любит её, не избегает, он довольно быстрый и хорошо играет вверху. В "Зените" он прибавил и в первом пасе. Нуралы развивается, у него такой возраст, что он ещё будет прибавлять. Думаю, на европейской арене сейчас это видят, и некоторые скауты обращают внимание на Алипа", - поделился Адиев.
Центральный защитник сборной Казахстана Нуралы Алип выступает в составе "Зенита" с февраля 2022-го года. За его трансфер "сине-бело-голубые" заплатили "Кайрату" 2 миллиона евро. В текущем сезоне Алип принял участие в 16-ти матчах РПЛ в составе "Зенита" и 7 раз появлялся на поле в Кубке России.
В активе 24-летнего защитника 30 матчей в составе национальной сборной Казахстана. В марте Алип вместе со сборной Казахстана примет участие в стыковых матчах отбора на Евро-2024 в Германии. Соперником казахов в полуфинальном матче станет сборная Греции. Победитель этой пары получит право сразиться за путевку в групповой этап с победителем пары Грузия - Люксембург.
Источник: "Чемпионат"
Адиев: в "Зените" Алип прибавил. У него такой возраст, что он ещё будет прогрессировать
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил развитие защитника Нуралы Алипа после перехода в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"