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Нагорных: те, кто пытался списывать Дзюбу, просчитались

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Председатель совета директоров московского “Локомотива” Юрий Нагорных оценил вклад нападающего Артема Дзюбы в игру железнодорожников.
Фото: ФК "Локомотив"
– Артем — настоящий борец. Это крайне важный игрок сегодня именно для нашего коллектива. Я уверен, те, кто пытался списывать Артема, просчитались.

Напомним, Дзюбе 35 лет. Он является футболистом московского “Локомотива” с 2023 года. Текущий трудовой договор Артема с железнодорожниками рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне российский форвард в общей сложности принял участие в 20 матчах во всех турнирах в составе московского клуба. Дзюбе удалось записать в собственный актив четыре гола.

Источник: “Матч ТВ”

Нагорных Дзюба Локомотив
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