"Кевин постепенно адаптируется к команде, это не быстрый процесс. Почему не играл против "Рубина"? У него нет травмы, он готов играть. Но всегда решает тренер, кто выйдет на поле", - цитирует агента "РБ Спорт".
Кевин Кастаньо, выступающий на позиции опорного хавбека, перебрался в "Краснодар" из "Крус Асуля" в январе этого года. Стороны заключили контракт до лета 2028 года. В этом сезоне 23-летний колумбийский полузащитник провел за мексиканскую команду 13 матчей и отдал одну результативную передачу.
"Краснодар" набрал 39 очков в 19 сыгранных турах и лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущего на втором месте "Зенит" на два очка.
Агент: Кастаньо постепенно адаптируется к "Краснодару", это не быстрый процесс
Агент новичка "Краснодара" Кевина Кастаньо Фелипе Аранго рассказал, как проходит адаптация его клиента в клубе.
Фото: ФК "Краснодар"