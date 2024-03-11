- Там абсолютное отсутствие профессионалов в руководстве. Если подходить к "Спартаку", как к структуре предприятия, то когда ей руководят бывшие топовые аудиторы - это хорошо, но только спортивный клуб - это не компания, которая должна работать по какой-то финансовой модели. Это совершенно другая субстанция с огромным количеством субъективных факторов и с огромным количеством специфической работы. Мне кажется, эта бригада аудиторов, которая сейчас заправляет в "Спартаке", совершенно не справляется. Люди, заточенные на бизнес, любители чертить схемки и разбрасываться английскими словами, совершенно не подходят для такой земной работы руководителя футбольного клуба, - цитирует Червиченко Metaratings.ru.
В августе 2022 года предприниматель Леонид Федун передал свой пакет акций московского "Спартака" во владение компании "Лукойл" и полностью отошёл от управления делами клуба. В сезоне-2022/2023 красно-белые завоевали бронзовые медали Российской премьер-лиги, в текущей турнирной таблице чемпионата России москвичи занимают шестое место с 31 набранным очком в 20 матчах при отставании в 7 очков от тройки лидеров. В нынешнем розыгрыше Кубка России "Спартак" с первого места в группе вышел в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где в первом матче уступил на выезде "Оренбургу" со счётом 0:1.
Главным тренером красно-белых является 34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, который работает в этой должности с июня 2022 года.
Червиченко: эта бригада аудиторов, которая сейчас заправляет в "Спартаке", совершенно не справляется
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал нынешнее руководство красно-белого клуба.
Фото: youtube.com