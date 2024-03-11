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“РБК-Спорт”: “Спартак” сформировал шорт-лист из четырех тренеров. Один из них – Черчесов

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Руководство московского “Спартака” определилось с кандидатами на замену Гильермо Абаскалю.
Фото: "Матч ТВ"
Как сообщает источник, “Спартак” сформировал шорт-лист из четырех тренеров. Один из них – бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Трое других – иностранцы. Отмечается, что нового тренера в случае увольнения Гильермо Абаскаля будет выбирать совет директоров клуба.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил о том, что московский “Спартак” уже в ближайшее время уволит Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги московский “Спартак” имеет в собственном активе 31 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице.

Источник: “РБК-Спорт”

Спартак Черчесов Станислав Абаскаль
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