"Надеюсь, Абаскаль доработает до конца сезона в "Спартаке". Пока не хватает стабильности "красно-белым". Могут провести один хороший матч, потом провалиться. Не стоит обращать внимание на одну игру с "Оренбургом", - заявил Бушманов.
Московский "Спартак" переиграл "Оренбург" (3:1) в матче 1/8 финала Кубка России. В первых двух матчах РПЛ в 2024-м году подопечные Гильермо Абаскаля сыграли в ничью с "Зенитом" (0:0) на выезде и уступили в Москве воронежскому "Факелу" (0:2). Действующее соглашение между "Спартаком" и испанским специалистом действует до конца сезона 2024/25. Зимой появлялись слухи об интересе к Абаскалю со стороны испанского "Кадиса".
Источник: "РБ Спорт"
Бушманов: надеюсь, Абаскаль доработает в "Спартаке" до конца сезона
Экс-игрок "Спартака" поделился мнением о работе главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости