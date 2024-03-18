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Бушманов: надеюсь, Абаскаль доработает в "Спартаке" до конца сезона

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Экс-игрок "Спартака" поделился мнением о работе главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости
"Надеюсь, Абаскаль доработает до конца сезона в "Спартаке". Пока не хватает стабильности "красно-белым". Могут провести один хороший матч, потом провалиться. Не стоит обращать внимание на одну игру с "Оренбургом", - заявил Бушманов.

Московский "Спартак" переиграл "Оренбург" (3:1) в матче 1/8 финала Кубка России. В первых двух матчах РПЛ в 2024-м году подопечные Гильермо Абаскаля сыграли в ничью с "Зенитом" (0:0) на выезде и уступили в Москве воронежскому "Факелу" (0:2). Действующее соглашение между "Спартаком" и испанским специалистом действует до конца сезона 2024/25. Зимой появлялись слухи об интересе к Абаскалю со стороны испанского "Кадиса".

Источник: "РБ Спорт"

Бушманов Спартак Гильерме Абаскаль
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