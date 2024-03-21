Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим комментарием относительно целесообразности заменять задержанного в ОАЭ форварда москвичей Квинси Промеса. Напомним, правоохранители ОАЭ задержали Промеса из-за устроенного им ДТП, с места которого форвард сбежал. Также прокуратура Нидерландов сделала запрос в ОАЭ относительно экстрадиции футболиста, так как суд Голландии приговорил его к 7.5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
«Спартаку» не надо покупать футболиста на замену Промесу. Еще неизвестна судьба Абаскаля. Например, приходит новый тренер, футболист уже куплен за большие деньги, а он ему не нужен. Такие случаи уже были в «Спартаке». Вспомните того же Тиля. С новым тренером надо советоваться, а не просто самим покупать игроков», - передает слова Гладилина «РБ Спорт».
Гладилин: "Спартаку" не надо покупать игрока на замену Промесу
Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался касательно возможной замены Квинси Промеса.
Фото: "РИА Новости"