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ТАСС: РФС оштрафовал "Спартак" за использование пиротехники болельщиками на матче с "Оренбургом"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафе «Спартака» за использование пиротехники на матче против «Оренбурга».
Фото: "Чемпионат"
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц в беседе с ТАСС поделился информацией о штрафе «Спартака» из-за использования болельщиками пиротехники во время матча с «Оренбургом». Напомним, что в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» смог переиграть «Оренбург» со счетом 3:1.

«Болельщики "Спартака" взорвали петарду на 36-й минуте матча. КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 10 тыс. рублей», - передает слова Григорьянца ТАСС.

РФС Кубок России Спартак Оренбург
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