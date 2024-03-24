"На Кубок будет принципиальная игра. Там должны костьми ложиться и играть с "Зенитом". С ним сегодня можно играть. Хотя он не российский, а бразильский. В старте выходят Мостовой и вратарь, а все остальные – иностранцы", - сказал Заварзин.
Московский "Спартак" встретится с "Зенитом" на стадии полуфинала "Пути РПЛ" в Кубке России. Противостояние будет состоять из двух матчей. Ранее команды уже встретились друг с другом в весенней части сезона. Матч 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком", который проходил в Санкт-Петербурге, завершился безголевой ничьей.
За 10 туров до конца чемпионата "Зенит" с 40 очками занимает 1-ю строчку в турнирной таблице. В активе "Спартака" 31 очко. "Красно-белые" располагаются на 6-й позиции.
Источник: "РБ Спорт"
Заварзин: "Зенит" сейчас не российский, а бразильский. Но с ним можно играть
Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о предстоящем матче "красно-белых" в Кубке России с "Зенитом".
Фото: официальный сайт "Зенита"