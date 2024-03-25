"Оренбург" называют фарм-клубом "Зенита"? слышал это только от противников "Зенита", тех, кто хотел подколоть, задеть. Нисколько не обижался. Наоборот, мне кажется, эти люди показывают свою слабость. Ищут отговорки. Как в этом сезоне получилось? "Оренбург" победил 3:1. Ну вот вам и фарм-клуб", - сказал Полуяхтов.
В матче 10-го тура РПЛ 30-го сентября прошлого года "Оренбург" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 3:1. Защитник "Оренбурга" Владимир Полуяхтов попал в заявку на матч, но на поле не появился. Напомним, до мая 2016-го года, до выхода команды в РПЛ, "Оренбург" выступал под названием "Газовик".
"Зенит" и "Оренбург" 9 раз встречались в очном противостоянии в рамках РПЛ. На счету "сине-бело-голубых" 7 побед, один матч завершился вничью. Победа в первом круге текущего сезона - первая для "Оренбурга". Следующий матч между командами состоится 20-го апреля в рамках 25-го тура РПЛ.
Источник: "Sport 24"
Защитник "Оренбурга" Полуяхтов - о "Зените": мы победили 3:1, вот вам и фарм-клуб
Защитник "Оренбурга" Владимир Полуяхтов отреагировал на разговоры о том, что "Оренбург", якобы, является зависимым от "Зенита" клубом.
Фото: РИА Новости