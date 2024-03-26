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Гендиректор "Химок": у нас с Митрюшкиным контракт до конца сезона. Не знаю, что он там подписал

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Генеральный директор "Химок" Николай Оленев прокомментировал информацию о подписании голкипером красно-чёрных Антоном Митрюшкиным контракта с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Химки"
- Не знаю, подписал ли контракт Антон с "Локомотивом". Вы у него спросите. У нас с ним контракт до конца сезона, не знаю, что он там подписал. Не присутствовал при этом подписании. Разговоров по его будущему в нашем клубе у нас не было, - передаёт слова Оленева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний вратарь подмосковных "Химок" Антон Митрюшкин подписал контракт с московским "Локомотивом", в который перейдёт летом 2024 года на правах свободного агента. Действующее соглашение голкипера с красно-чёрными истекает в июне 2024 года.

В текущем сезоне на счету Митрюшкина 10 матчей за "Химки" во всех турнирах, 9 пропущенных мячей и 6 "сухих" игр.

Химки Локомотив Антон Митрюшкин Российские трансферы
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