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Футболист “Ростова” Глебов: трачу на себя где-то 150 тысяч рублей в месяц

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Полузащитник “Ростова” Данил Глебов высказался о своих финансовых расходах в месяц.
Фото: ФК "Ростов"
— Если брать не только себя, но и семью, то 300-400 тысяч рублей. Если только на себя,? Где-то 150 тысяч в месяц.

Отметим, что Глебов является игроком “Ростова” с 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с южанами рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной России по футболу в восемь миллионов евро.

Напомним, ростовчане за 21 матч в РПЛ записали в собственный актив 30 очков. Они занимают девятое место в турнирной таблице.

Источник: Sport24

Ростов Глебов
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