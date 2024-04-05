"Все нормально будет у Захаряна по итогу. Потихоньку парень почувствует уровень испанского футбола, привыкнет к нему. Хорошо, что Арсен регулярно получает игровую практику –для молодого игрока нет ничего важнее. Захарян точно не ошибся, уехав из РПЛ. Он может пойти по стопам Головина", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
В текущем сезоне Арсен Захарян провел за испанский "Реал Сосьедад" 32 матча и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Полузащитник перешел в испанский клуб из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 15 миллионов евро.
Александр Головин провел за "Монако" 26 матчей и отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В текущем сезоне полузащитник четыре раза признавался лучшим игроком месяца в "Монако". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока сборной России в 30 миллионов евро.
Канчельскис: Захарян точно не ошибся, уехав из РПЛ. Он может пойти по стопам Головина
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике "Реал Сосьедад" Арсене Захаряне.
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