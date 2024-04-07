"Игнашевич в хорошем смысле слова не сумасшедший, и в Петербурге он будет играть от обороны на контратаках. А у "Балтики" есть несколько хороших ребят, есть умение быстро перейти из обороны в атаку. Так что "Зениту" во всех линиях надо быть предельно внимательным. Конечно, "Зенит" на три головы сильнее, но футбол - такая штука, что это не страхует тебя от потери очков", - заявил Рапопорт.
"Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "сине-бело-голубых" 41 очко в 21-м матче. На счету лидирующего "Краснодара" - 43 очка в 22-х матчах. Победа в матче с "Балтикой" может позволить подопечным Сергея Семака вернуть себе 1-ю строчку в турнирной таблице, которая после победы над "Пари НН" занята "Краснодаром".
"Балтика" после 21-го проведенного матча имеет в своем активе 17 очков. Команда Сергея Игнашевича занимает 15-е место в турнирной таблице. Отставание от "Урала" и "Оренбурга" из зоны стыковых матчей - 3 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Рапопорт: "Зенит" на три головы сильнее "Балтики", но Игнашевич не сумасшедший, он будет играть от обороны
Экс-наставник "Зенита" Борис Рапопорт высказался о предстоящем матче между "Зенитом" и "Балтикой" в рамках 23-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"