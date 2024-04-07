"Очень рад. Жалко, что не выиграли, но рад, что забил. Забить было очень важно. Надеюсь, что это только начало и дальше будут еще голы. Можно сказать, что уже адаптировался на 100%. Все в клубе делают всё максимально комфортно для меня", - поделился Роналдо.
Игра 23-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Сочи" завершилась результативной ничьей (2:2). Окончательный счет в матче на 45+3-й минуте матча установил бразильский новичок "Ростова" Роналдо. Этот гол стал для 23-летнего вингера первым за новый клуб. Всего в активе Роналдо 1+1 по системе гол+пас в 4-х матчах составе "Ростова" в весенней части сезона.
В январе Роналдо перешел из болгарского "Левски" за 2 миллиона евро.
Источник: "Матч ТВ"
Роналдо - о первом голе за "Ростов": жалко, что не выиграли, но рад, что забил
Бразильский новичок "Ростова" Роналдо поделился эмоциями после первого гола за новый клуб - в ворота "Сочи" в матче 23-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"