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Роналдо - о первом голе за "Ростов": жалко, что не выиграли, но рад, что забил

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Бразильский новичок "Ростова" Роналдо поделился эмоциями после первого гола за новый клуб - в ворота "Сочи" в матче 23-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Очень рад. Жалко, что не выиграли, но рад, что забил. Забить было очень важно. Надеюсь, что это только начало и дальше будут еще голы. Можно сказать, что уже адаптировался на 100%. Все в клубе делают всё максимально комфортно для меня", - поделился Роналдо.

Игра 23-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Сочи" завершилась результативной ничьей (2:2). Окончательный счет в матче на 45+3-й минуте матча установил бразильский новичок "Ростова" Роналдо. Этот гол стал для 23-летнего вингера первым за новый клуб. Всего в активе Роналдо 1+1 по системе гол+пас в 4-х матчах составе "Ростова" в весенней части сезона.

В январе Роналдо перешел из болгарского "Левски" за 2 миллиона евро.

Источник: "Матч ТВ"

Роналдо дос Сантос Ростов Сочи
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