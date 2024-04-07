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Полузащитник “Ростова” Глебов: хотели подарить президенту клуба победу на день рождения

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Игрок “Ростова” Данил Глебов рассказал, что южане хотели подарить президенту команды Арташесу Арутюнянцу на день рождения.
Фото: "Матч ТВ"
— Что команда подарила президенту на день рождения? Хорошую игру, наверное. Но не очень хороший результат. Хотели победу подарить, но чуть-чуть не получилось.

6 апреля 2024 года “Ростов” дома сыграл против “Сочи”. Данная встреча была проведена в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Она завершилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 2:2.

Напомним, вчера, 6 апреля, день рождение праздновал президент футбольного клуба “Ростов” Арташес Арутюнянц. Ему исполнилось 50 лет.

Источник: “РБ Спорт”

Ростов Арутюнянц Глебов Сочи
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