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Французский "Нант" проявляет интерес к защитнику "Сочи" Дркушичу

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Защитник сборной Словении и "Сочи" Ваня Дркушич может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Фото: "Матч ТВ"
По информации Metaratings, "Сочи" получил предложение от "Нанта" вступить в переговоры о переходе центрального защитника сборной Словении Вани Дркушича.

Дркушич играет за российский клуб с января 2022 года. Нынешнее соглашение 24-летнего словенца с сочинцами истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро. Дркушич провел в этом сезоне за "барсов" 18 матчей и отличился двумя забитыми голами.

Дркушич Сочи Нант Лига 1 Российские трансферы
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