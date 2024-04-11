По информации Metaratings, "Сочи" получил предложение от "Нанта" вступить в переговоры о переходе центрального защитника сборной Словении Вани Дркушича.
Дркушич играет за российский клуб с января 2022 года. Нынешнее соглашение 24-летнего словенца с сочинцами истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро. Дркушич провел в этом сезоне за "барсов" 18 матчей и отличился двумя забитыми голами.
Французский "Нант" проявляет интерес к защитнику "Сочи" Дркушичу
Защитник сборной Словении и "Сочи" Ваня Дркушич может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Фото: "Матч ТВ"