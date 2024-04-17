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Бубнов: главная ошибка руководства "Спартака" - несвоевременное продление контракта с Абаскалем

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Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, в чём видит главную ошибку руководства московского "Спартака" по отношению к экс-главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.
Фото: Sportbox
- Главная ошибка руководства красно-белых - это несвоевременное продление контракта с Абаскалем. Нужно было дождаться окончания предыдущего соглашения, а уже после думать над продлением. Новый контракт развязал руки Гильермо, и он стал чудить, - передаёт слова Бубнова Sportbox.

35-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль занял пост главного тренера московского "Спартака" в июне 2022 года, контракт с ним был подписан сроком на два года. В феврале 2023 года руководство красно-белых продлило соглашение на улучшенных условиях сроком до июня 2025 года.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен со своего поста после выездного поражения от "Сочи" в 24 туре РПЛ (0:1), после этой игры "Спартак" занимает седьмое место с 35 очками в 23 матчах.

Спартак Гильермо Абаскаль Александр Бубнов
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