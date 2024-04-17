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Нападающий "Оренбурга" Обухов выбыл до конца сезона из-за травмы

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Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего "Оренбурга" Владимира Обухова, высказался о травме своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"
"Восстановление займет полтора-два месяца. Владимир Обухов в этом сезоне 100 процентов не сыграет", - цитирует Пушкина "СЭ".

В текущем сезоне Владимир Обухов провел за "Оренбург" 23 матча и отметился пятью забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 350 тысяч евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 23-х сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 26 очков.

Оренбург Обухов
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