"Есть сроки, которые обычно продлеваются судом до нескольких лет. По срокам задержания практически не освобождали никогда. Это может продолжаться и год, и два. Всё зависит от того, как Промес будет обжаловать. Может, попросит политическое убежище. Вполне возможно, что будет тянуть время, а потом освободят под залог или под домашний арест. Если он не хочет сидеть в этой тюрьме, а хочет быстрее начать отбывать срок в Нидерландах, люди соглашаются часто на добровольную экстрадицию", - заявил Князев.
Напомним, футболист московского "Спартака" Квинси Промес был задержан в аэропорту Дубая при попытке вылететь в Россию. В ОАЭ футболист проходил тренировочные сборы вместе с командой во время зимней паузы в чемпионате России. Изначально Квинси Промес был обвинен в самовольном отъезде с места ДТП, участником которого он стал.
В последствии подписка о невыезде была заменена Промесу реальным содержанием под стражей, а в качестве причины заключения футболиста называется официальный запрос из Нидерландов. На родине суд приговорил Квинси Промеса к 7.5 годам тюрьмы суммарно за контрабанду наркотиков и нападение на родственника с ножом.
Источник: "Чемпионат"
Юрист Князев: чтобы уменьшить свой срок, Промес может согласиться на экстрадицию в Нидерланды
Юрист Андрей Князев рассказал, как вингер "Спартака" Квинси Промес может повлиять на процесс с собственной экстрадицией в Нидерланды.
Фото: "Чемпионат"