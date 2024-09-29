- Давайте забудем уже про Абаскаля, столько рекламы ему сделали, что просто ужас. Человек из ниоткуда, никто, это ужас, просто безобразие. Забудьте вы про него, пустой человек. Где футбол и где Абаскаль? - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, Абаскаль тренировал красно-белых с 2020 года. Весной этого года испанский специалист был уволен из клуба в связи с плохими результатами команды. Вместо него "Спартак" временно тренировал Владимир Слишкович, а летом на постоянной основе клуб возглавил Деян Станкович.
"Спартак" в субботу потерпел поражение от "Локомотиве" (1:3). Красно-белые с 16 баллами идут на шестой строчке в РПЛ. В следующем матче "Спартак" сыграет против "Ростова", встреча пройдет 5 октября в Москве на стадионе "Лукойл Арена".
Мостовой: давайте забудем уже про Абаскаля, столько рекламы ему сделали, что просто ужас
Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался о Гильермо Абаскале, который ранее возглавлял столичную команду.
Фото: ФК "Спартак"