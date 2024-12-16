Мостовой: Россия не провалилась на Евро-2004, а журналисты мой конфликт с Ярцевым придумали

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
UOL Esporte: "Зенит" запросил у "Крузейро" 15 млн евро за Нино
4
Слуцкий: не уверен, что Дзюба справится с тестом на IQ
11
СМИ: министр спорта Башкирии обманул игроков "Уфы" с выплатой бонусов за выход в Первую лигу
4
Ненахов - о закрытой двери в сборную России: это был осмысленный ответ. Просто его чуть-чуть иначе поняли
4
Источник: ЦСКА готов продать Келлвена за 12 миллионов евро, чтобы купить нападающего
22
Ещё
Матчи
11
Скрыть
Сегодня (1)
Завтра (8)
Вчера (2)
Кубок Италии
Новости
Ювентус
23:00
Кальяри
Не начат
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Борнмут
1 - 1
1
1
Вест Хэм
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Лацио
0 - 6
0
6
Интер
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Вильярреал
23:30
Райо Вальекано
Не начат
Эспаньол
23:30
Валенсия
Не начат
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Монако
23:00
ПСЖ
Не начат
Кубок Английской лиги
Новости
Арсенал
22:30
Кристал Пэлас
Не начат
Ньюкасл
22:45
Брентфорд
Не начат
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль
Не начат
Кубок Италии
Новости
Аталанта
20:30
Чезена
Не начат
Рома
23:00
Сампдория
Не начат
Чемпионат Европы 2024
Чемпионат Европы 2024
Россия: РПЛ 2024/25
Англия: АПЛ 2024/25
Германия: Бундеслига 1 2024/25
Испания: Ла Лига 2024/25
Италия: Серия А 2024/25
Франция: Лига 1 2024/25
Россия: Первая Лига 2024/25
A
Германия
Швейцария
Венгрия
Шотландия
B
Испания
Италия
Албания
Хорватия
C
Англия
Дания
Словения
Сербия
D
Нидерланды
Франция
Польша
Австрия
E
Румыния
Словакия
Бельгия
Украина
F
Турция
Грузия
Португалия
Чехия
Мостовой: Россия не провалилась на Евро-2004, а журналисты мой конфликт с Ярцевым придумали
Сегодня, 01:55
Бывший игрок
сборной России
Александр Мостовой поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2004 года.
Фото: Christof Koepsel/Getty Images
"Да, на чемпионате Европы 2004 года была неприятная ситуация с моим исключением из
сборной России
. Но журналисты придумали конфликт с Георгием Александровичем Ярцевым. Это на всю жизнь останется в моей памяти. Но больше говорить на эту тему мне не хочется. Что произошло, то произошло. В нашей группе были два главных фаворита, хозяйка турнира Португалия, Испания, а также Греция, которая стала чемпионом. Поэтому, я бы не сказал, что мы провалились", - приводит слова Мостового
"РБ Спорт"
.
Сборная России по футболу под руководством тренерского штаба во главе с Георгием Ярцевым в финальной части чемпионата Европы 2004 года попала в группу А, где ее соперниками стали сборные Португалии, Греции и Испании. Россияне в первом туре проиграли испанцам со счётом 0:1, во втором туре проиграли португальцам со счётом 0:2 и в третьем туре выиграли у греков со счётом 2:1 (в составе сборной России отличились Дмитрий Кириченко и Дмитрий Булыкин).
Таким образом, сборная России набрала 3 очка и заняла последнее, четвертое место в группе А, из которой в плей-офф вышли команды Португалии и Греции. Впоследствии именно они дошли до финала, где сильнейшими оказались греки со счётом 1:0.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Александр Мостовой
Георгий Ярцев
Чемпионат Европы
Сборная России
Опубликовал:
Дмитрий Карпов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
-1