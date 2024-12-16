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Мостовой: Россия не провалилась на Евро-2004, а журналисты мой конфликт с Ярцевым придумали

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на чемпионате Европы 2004 года.
Фото: Christof Koepsel/Getty Images
"Да, на чемпионате Европы 2004 года была неприятная ситуация с моим исключением из сборной России. Но журналисты придумали конфликт с Георгием Александровичем Ярцевым. Это на всю жизнь останется в моей памяти. Но больше говорить на эту тему мне не хочется. Что произошло, то произошло. В нашей группе были два главных фаворита, хозяйка турнира Португалия, Испания, а также Греция, которая стала чемпионом. Поэтому, я бы не сказал, что мы провалились", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Сборная России по футболу под руководством тренерского штаба во главе с Георгием Ярцевым в финальной части чемпионата Европы 2004 года попала в группу А, где ее соперниками стали сборные Португалии, Греции и Испании. Россияне в первом туре проиграли испанцам со счётом 0:1, во втором туре проиграли португальцам со счётом 0:2 и в третьем туре выиграли у греков со счётом 2:1 (в составе сборной России отличились Дмитрий Кириченко и Дмитрий Булыкин).

Таким образом, сборная России набрала 3 очка и заняла последнее, четвертое место в группе А, из которой в плей-офф вышли команды Португалии и Греции. Впоследствии именно они дошли до финала, где сильнейшими оказались греки со счётом 1:0.

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