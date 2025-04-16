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Трошечкин высказался об игре нападающего "Пари НН" Кокшарова

Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин высказался об игре Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Пари НН"
"Кстати, он молодец, хорошо выглядит. Насколько знаю, ему не нравится, когда его называют Холандом. Кто-то его так постоянно зовет, но он еще молодой, поэтому не отвечает. В целом мне он как футболист нравится", - цитирует Трошечкина "РБ Спорт".

Александр Кокшаров перешел в "Пари НН" из "Краснодара" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца этого сезона.

Нападающий провел за нижегородцев во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего форварда в 800 тысяч евро.

После 24-х сыгранных туров "Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками.

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