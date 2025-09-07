Карпин считает, что сборная России могла бы побороться за выход из группы на ЧМ или ЧЕ

Новости
Премьер-Лига
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Первая лига
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
Экс-игрок сборной России: Иордания смотрелась намного интереснее Катара
Тюкавин сыграл впервые после травмы крестообразных связок - источник
"Зенит" предложил более 10 миллионов евро за бразильского вингера - источник
8
"Это не хаос, так и должно быть". Карпин оценил победу России над Катаром
Сборная России одержала разгромную победу над Катаром - Сергеев записал на свой счет "гол+пас"
14
Матчи
34
Сегодня (15)
Завтра (12)
Вчера (7)
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Родина
2 - 0
2
0
Енисей
Завершен
Шинник
2 - 0
2
0
Волга Ул
Завершен
КАМАЗ
1 - 1
1
1
Торпедо
Завершен
Черноморец
3 - 2
3
2
Уфа
Завершен
Ротор
1 - 0
1
0
СКА-Хабаровск
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Грузия
3 - 0
3
0
Болгария
Завершен
Литва
2 - 3
2
3
Нидерланды
Завершен
Северная Македония
5 - 0
5
0
Лихтенштейн
Завершен
Германия
3 - 1
3
1
Северная Ирландия
2 тайм
Люксембург
0 - 1
0
1
Словакия
2 тайм
Турция
0 - 6
0
6
Испания
2 тайм
Польша
3 - 0
3
0
Финляндия
2 тайм
Бельгия
6 - 0
6
0
Казахстан
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
1 - 4
1
4
Россия
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Торпедо-БелАЗ
2 - 3
2
3
Локомотив
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Латвия
0 - 1
0
1
Сербия
Завершен
Англия
2 - 0
2
0
Андорра
Завершен
Армения
0 - 5
0
5
Португалия
Завершен
Австрия
1 - 0
1
0
Кипр
Завершен
Ирландия
2 - 2
2
2
Венгрия
Завершен
Сан-Марино
0 - 6
0
6
Босния и Герцеговина
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит
5 - 3
5
3
Сьон
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Челябинск
17:00
Чайка
Не начат
Спартак Кострома
17:00
Сокол
Не начат
Урал
17:00
Нефтехимик
Не начат
Факел
19:30
Арсенал Тула
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские острова
Не начат
Греция
21:45
Дания
Не начат
Беларусь
21:45
Шотландия
Не начат
Израиль
21:45
Италия
Не начат
Хорватия
21:45
Черногория
Не начат
Швейцария
21:45
Словения
Не начат
Косово
21:45
Швеция
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак
19:30
МЛ Витебск
Не начат
A
Германия
Швейцария
Венгрия
Шотландия
B
Испания
Италия
Албания
Хорватия
C
Англия
Дания
Словения
Сербия
D
Нидерланды
Франция
Польша
Австрия
E
Румыния
Словакия
Бельгия
Украина
F
Турция
Грузия
Португалия
Чехия
Карпин считает, что сборная России могла бы побороться за выход из группы на ЧМ или ЧЕ
Сегодня, 21:37
Главный тренер
сборной России
Валерий Карпин высказался о шансах национальной команды на выход из группы на чемпионате мира или чемпионате Европы.
Фото: РФС
"То, что поборолись бы за выход из группы, — поборолись бы. А как получилось бы — другой вопрос", - приводит слова Карпина
"Матч ТВ"
.
Напомним, что
сборная России
и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
Сегодня, 7 сентября, национальная команда России одержала выездную победу над сборной России со счетом 4:1, забитыми мячами в составе команды Валерия Карпина отметились: Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук, в составе гостей - Акрам Афиф. Национальная команда России занимает 35 место в рейтинг сборных ФИФА, Катар в этом списке располагается на 53 строчке.
Валерий Карпин
Сборная России
Чемпионат Европы
Чемпионат Мира
