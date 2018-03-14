Денис Глушаков: ах, как хочется вернуться... в 7 мая 2017 года! (фото)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что мечтает во второй раз подряд испытать эмоции от победы в чемпионате России."Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться... в 7 мая 2017 г.! Чуть-чуть удачи и повторим! С меня сами знаете что", - написал глушаков в Инстаграме.