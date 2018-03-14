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Денис Глушаков: ах, как хочется вернуться... в 7 мая 2017 года! (фото)

Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что мечтает во второй раз подряд испытать эмоции от победы в чемпионате России.

"Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться... в 7 мая 2017 г.! Чуть-чуть удачи и повторим! С меня сами знаете что", - написал глушаков в Инстаграме.

Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 14:51
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№9 Написал: Br.Li (Сегодня, 16:07) #
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Ах,как хочется вернуться,ах,как хочется ворваться... в 7 мая 2017
Хороший,конечно,день для болельщиков Спартака! Но в 2017 ,был и другой день,не очень радостный -6 декабря 2017!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№8 Написал: Faraon (Сегодня, 15:54) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Black Fox
Потерпи, 15 лет осталось...

вам скоро всю жизнь в ФНЛ ждать этого joy
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:36) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Clover
по 60


30 да 30 - вот и 60! На болотах время летит незаметно...Низэнько так...


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:32) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ничего, Денис. С каждым годом это чувство (ностальгия зовется) только усиливается!...
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№5 Написал: Clover (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: tar-tas
и по тридцать лет терпели.

по 60 laughing


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:18) #
  • 0
  •  (12)

Цитата: Black Fox
Потерпи, 15 лет осталось...


Ваше время терпеть настало. Хотя вам не привыкать - и по тридцать лет терпели.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 15:17) #
  • -4
  •  (12)
online

Все в ваших руках, локомоты еще очки потеряют


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:16) #
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Потерпи, 15 лет осталось...


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:05) #
  • +4
  •  (16)

Пол сезона куйней страдали летом и осенью ....отмечали отходили ....и проепали очков 15 а то и больше ....столько ничьих на последних минутах ....просто сами просрали чемпионат ...могли бы сейчас +5 очков от Локо быть спокойно. !!!

7 ничеек непонятных где надо было побеждать ( + коням и Локо победные матчи отдали на последних минутах - вот уже 14 + 6 очков !! 20 очков мля просрали сами ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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