» » "Бавария" сделала "Реалу" запрос по Хакими, играющему в аренде за "Боруссию" Д

"Бавария" сделала "Реалу" запрос по Хакими, играющему в аренде за "Боруссию" Д

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренду за дортмундскую "Боруссию", привлёк внимание другого немецкого клуба.

Как сообщает Marca, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована "Бавария". Мюнхенцы уже сделали запрос по игроку, которому по окончании нынешнего сезона предстоит вернуться в "Королевский клуб". "Баварию" привлекает способность Ашрафа выступать на обоих флангах обороны, в то время как его будущее в "Реале" остаётся туманным, поскольку на его родной позиции правого защитника уже долгое время играет Даниэль Карвахаль.

Хакими перешёл в "Боруссию" летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной на два года и не предусматривающей права выкупа. В нынешнем сезоне марокканец принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Бавария Реал Хакими Боруссия Д Ла Лига Бундеслига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия М 17 35
3 Бавария 17 33
4 Боруссия Д 17 30
5 Шальке 04 17 30
6 Байер 17 28
7 Хоффенхайм 17 27
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 19 40
2 Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико  19 35
4 Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия 19 31
...
20 Эспаньол 19 11
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Орлов: мне стало смешно, когда Черчесов включил Зобнина в пятерку лучших игроков 1
"Бавария" сделала "Реалу" запрос по Хакими, играющему в аренде за "Боруссию" Д
Игрок "Нефтехимика" Макаров перейдет в "Рубин", а не в ЦСКА
"Пустое поколение". Орлов раскритиковал российских игроков "Зенита" 8
Источник: Лингард будет сотрудничать с агентом Райолой
Владелец "Альмерии" в шутку боднул Зидана головой в грудь, сымитировав удар в Матерацци на ЧМ-2006 1
"Ювентус" надеется подписать Икарди
"Ризеспор" объявил о переходе Гармаша из киевского "Динамо"
"Барселона" лидирует в борьбе за полузащитника загребского "Динамо" Ольмо
"Ювентус" выкупит северокорейского форварда "Кальяри", чтобы продать в Катар
"Лацио" может подать в суд на собственных фанатов из-за проявления расизма
"Барселона" и "Милан" ведут переговоры по обмену защитниками
Тренер "Баварии" прокомментировал слухи о трансфере Алабы в "Челси"
"Реал" готов заплатить за Вернера € 80 млн
"Травма серьезная, ему больно". Клопп рассказал о повреждении Милнера
Букмекеры оценили шансы Ибрагимовича забить в первом матче после возвращения в "Милан"
"Как вам не стыдно!" Балотелли обиделся на болельщиков "Лацио" за расистские оскорбления
Экс-игрок "Челси" назвал российских футболистов, которыми интересовался Абрамович
Смолов может перейти в "Эспаньол" 11
Фонсека — о поражении от "Торино": дело не в настрое. "Рома" нанесла 31 удар в створ
Канчельскис: главное, чтобы сборная России подошла к Евро-2020 без травм, в хорошей физической и психологической форме
Фанат из Болгарии убит в Греции. Его избили ультрас ПАОК и переехали машиной 1
Лэмпард не исключил ухода Жиру из "Челси" в январе
"Спартак" хочет продлить контракт с Солтмурадом Бакаевым
Защитник "Динамо" Киев - венгерской прессе: похоже, у моего клуба закончились деньги 2
Клопп: надеюсь, теперь все видят, что "Ливерпуль" уважает Кубок Англии
"Рома" дома проиграла "Торино"
Клопп повторил рекорд Боба Пейсли
Тарасов поздравил хоккейную сборную России с победой на молодёжном чемпионате мира 10
"Ювентус" договорился с Щенсны о продлении контракта
Все новости