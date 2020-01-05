Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренду за дортмундскую "Боруссию", привлёк внимание другого немецкого клуба.
Как сообщает Marca, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована "Бавария". Мюнхенцы уже сделали запрос по игроку, которому по окончании нынешнего сезона предстоит вернуться в "Королевский клуб". "Баварию" привлекает способность Ашрафа выступать на обоих флангах обороны, в то время как его будущее в "Реале" остаётся туманным, поскольку на его родной позиции правого защитника уже долгое время играет Даниэль Карвахаль.
Хакими перешёл в "Боруссию" летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной на два года и не предусматривающей права выкупа. В нынешнем сезоне марокканец принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки.
"Чемпионат"
"Бавария" сделала "Реалу" запрос по Хакими, играющему в аренде за "Боруссию" Д
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