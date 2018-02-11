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Защитник "Црвены Звезды": думаю, "Зенит" можно назвать фаворитом Лиги Европы

Защитник "Црвены Звезды" Вуядин Савич поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА.

"В ЦСКА есть много опытных игроков, которые знают, как действовать в таких важных играх. Думаю, они начнут матч осторожно, как и мы. Но никогда нельзя точно предсказать, как всё сложится на поле. Тренер поможет нам правильно выстроить игру.

Мы на сборах провели контрольные матчи с "Амкаром" и "Зенитом", так что теперь имеем представление о том, как играют российские команды. Против "Зенита" было очень сложно. Думаю, этот клуб можно назвать фаворитом Лиги Европы. Мы провели хороший матч, но, к сожалению, нам не удалось добиться положительного результата. Но уж лучше потерпеть поражение сейчас, во время подготовки, нежели в официальной игре, когда на первый план выходит результат.

ЦСКА примерно сопоставим по уровню с "Зенитом". Но мы видели, что с этим можно справиться. Надеюсь, нам удастся одержать победу на домашнем стадионе", - цитирует Савича "Еженедельник Футбол".
Теги: Црвена Звезда Зенит ЦСКА
Сегодня, 13:07
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