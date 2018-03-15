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Василий Уткин: не верю в выход в 1/4 финала Лиги Европы ни одного российского клуба

Известный российский комментатор и телеведущий Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящих матчах российских команд в Лиге Европы.

"Я думаю у ЦСКА и "Зенита" разумных шансов нет. Есть шанс только на чудо, которое всегда остается, но о котором невозможно рассуждать. Что касается "Зенита", то команда забила за три матча один, всего один гол. И то в конце, уже проиграв матч. Игра у "Зенита" не просматривается.

Я просто не знаю, как можно предсказывать матч с участием "Зенита". Ход матча команды Манчини не может предсказать никто.

Я могу только надеяться, что, может быть, команда, наконец, порадует своих болельщиков результатом и игрой. А результат может быть хороший, потому что "РБ Лейпциг" не самый сильный соперник.

Надеюсь, у "Зенита" получится не вымучить победу, а сыграть красиво.В целом не верю в выход в четвертьфинал хоть одного российского клуба. Я думаю мы все уже проиграли.

Болельщикам "Локомотива" остается наблюдать за вылетом команды из Лиги Европы или из дома, или со стадиона, или в пабе. Ну, или проигнорировать данный матч. Это единственное, что остается делать болельщикам "Локомотива", - цитирует Уткина sport24.ru.
Теги: Уткин
Сегодня, 17:27
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(3)
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:53) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Туман
Я разберусь что и кому мне писать

ты разберёшься, дебил? laughing
каждый день серишь имя меняешь, гавна кусок...тьфу на тебя

человек-гавно


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№18 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Туман
Цитата: tiki
Цитата: Туман
они с женой окуенно смотрятся... оба кило за 120

ты бы за своей женой смотрел.низко такое писать о других

нимб не жмёт...? Я разберусь что и кому мне писать... почитай его для начала а потом впрягайся....

да даже если пишет бред - есть ли смысл опускаться до таких сообщений?
и нет, не жмет, так как не выношу такого отношения к людям.
с таким отношением ваш же сибирячок уже давно бы на боковой был.зачем?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№17 Написал: Туман (Сегодня, 19:47) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: tiki
Цитата: Туман
они с женой окуенно смотрятся... оба кило за 120

ты бы за своей женой смотрел.низко такое писать о других

нимб не жмёт...? Я разберусь что и кому мне писать... почитай его для начала а потом впрягайся....
Регистрация: 19.12.2017 [жалоба]
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:46) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
ты бы за своей женой смотрел.низко такое писать о других

пущай пишет smile дебил же


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№15 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:39) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Туман
они с женой окуенно смотрятся... оба кило за 120

ты бы за своей женой смотрел.низко такое писать о других


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№14 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
У Локо без шансов,армейцы могут и выйти.Один гол это не приговор,одна атака и все заново.Что до Зенита,то шансы без Мамманы очень упали.Он здорово играл в первом матче,море перехватов,выносов и страховок,а Мевля и Иванович скоростью не блещут,играть то придется против быстрых игроков.Того же Вернера.Поэтому отыграть на ноль вряд ли выйдет,не думаю что Манчини в центр Кришито выставит,тем более что тогда фланг просядет.Поэтому Зениту нужно забивать как минимум три по такому раскладу,а так Утка чудак на букву м.В ЛЕ Зенит играет куда лучше,чем в чемпе.Там в автобусах не стоят,а играть на свободных зонах Зенит умеет,да и дома и в гостях разные матчи.В Европе Зенит на выездах редко сильно играет,а вот дома редко уступает и часто побеждает.В любом случае всем нашим удачи и дать бой соперникам как минимум.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№13 Написал: Туман (Сегодня, 19:36) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: К.А.
Цитата: utekay
жирная, отвратительная свинья и человек-гавно

нюх-нюх,просто ради любопытства:ты считаешь что у тебя тело аполлона и человек ты акуенный?

ну эт ты зря Костян.... они с женой окуенно смотрятся... оба кило за 120.... порось и пораська....рыболовы...
Регистрация: 19.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:32) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
жирная, отвратительная свинья и человек-гавно

нюх-нюх,просто ради любопытства:ты считаешь что у тебя тело аполлона и человек ты акуенный?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
жирная, отвратительная свинья и человек-гавно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 19:06) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
он за сисяна ...уткин враг..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: irv Курск (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (5)

Надо бороться, а там мало ли.


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
№8 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:29) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
васёк ты прав. особенно зенит.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№7 Написал: sergei23 Самара (Сегодня, 18:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
А вот возьмут и пройдут! Всем удачи, хватит позорить! Локо с ЦСКА по пендалям выйдут, зенит в основное время sunglasses
Регистрация: 24.10.2010 [жалоба]
№6 Написал: XERX - (Сегодня, 17:51) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
желаю всем удачи,но думаю врятли кто пройдет!!!(((
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№5 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 17:46) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Эх, Вася. Шансов у Локомотива мизер (сказал бы, что вообще нет, но в футболе всякое бывает), а ЦСКА и Зенит вполне могут пройти дальше. Всё-таки Атлетико - топ, а теперешний Лион и Лейпциг середняки, как и наши.
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:41) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
скажу так.доля правды есть.
НО(!!!)...есть реализм, а есть пессимизм
пессимистам все таки не место на экранах
пока есть шанс - не надо ставить надгробие
тот же Спартак вполне мог пройти испанцев...ну не вышло, но все же


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 17:37) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь, Зенит сыграет как надо и пройдет. У него у единственного шансы. Удачи бомжам для рейтинга России
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Викторис (Сегодня, 17:30) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
у цска есть шанс у других нет. Но все равно удачи
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 17:29) #
  • -3
  •  (5)

пожелаем удачи командам,шансы есть! wink
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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