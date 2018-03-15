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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Василий Уткин: не верю в выход в 1/4 финала Лиги Европы ни одного российского клуба
Известный российский комментатор и телеведущий Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящих матчах российских команд в Лиге Европы.
"Я думаю у ЦСКА и "Зенита" разумных шансов нет. Есть шанс только на чудо, которое всегда остается, но о котором невозможно рассуждать. Что касается "Зенита", то команда забила за три матча один, всего один гол. И то в конце, уже проиграв матч. Игра у "Зенита" не просматривается.
Я просто не знаю, как можно предсказывать матч с участием "Зенита". Ход матча команды Манчини не может предсказать никто.
Я могу только надеяться, что, может быть, команда, наконец, порадует своих болельщиков результатом и игрой. А результат может быть хороший, потому что "РБ Лейпциг" не самый сильный соперник.
Надеюсь, у "Зенита" получится не вымучить победу, а сыграть красиво.В целом не верю в выход в четвертьфинал хоть одного российского клуба. Я думаю мы все уже проиграли.
Болельщикам "Локомотива" остается наблюдать за вылетом команды из Лиги Европы или из дома, или со стадиона, или в пабе. Ну, или проигнорировать данный матч. Это единственное, что остается делать болельщикам "Локомотива", - цитирует Уткина sport24.ru.
"Я думаю у ЦСКА и "Зенита" разумных шансов нет. Есть шанс только на чудо, которое всегда остается, но о котором невозможно рассуждать. Что касается "Зенита", то команда забила за три матча один, всего один гол. И то в конце, уже проиграв матч. Игра у "Зенита" не просматривается.
Я просто не знаю, как можно предсказывать матч с участием "Зенита". Ход матча команды Манчини не может предсказать никто.
Я могу только надеяться, что, может быть, команда, наконец, порадует своих болельщиков результатом и игрой. А результат может быть хороший, потому что "РБ Лейпциг" не самый сильный соперник.
Надеюсь, у "Зенита" получится не вымучить победу, а сыграть красиво.В целом не верю в выход в четвертьфинал хоть одного российского клуба. Я думаю мы все уже проиграли.
Болельщикам "Локомотива" остается наблюдать за вылетом команды из Лиги Европы или из дома, или со стадиона, или в пабе. Ну, или проигнорировать данный матч. Это единственное, что остается делать болельщикам "Локомотива", - цитирует Уткина sport24.ru.
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