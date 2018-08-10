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Миха Мевля: игрокам "Зенита" нет оправданий

Защитник "Зенита" Миха Мевля прокомментировал крупное поражение от минского "Динамо" (0:4).

"Мы сыграли ужасно, они выглядели лучше и заслуженно победили. Нам не хватало концентрации, мы не сделали ничего, чтобы постараться выиграть. Когда так играешь, даже неважно, какая команда тебе противостоит.

В ответной игре нам ни в коем разе нельзя так играть, а если мы покажем свой футбол, можем забить даже больше четырех голов.

Думаю, с тренерами подробнее поговорим завтра. Да и что может сказать тренер после такой игры? Мы – профессиональные игроки, прекрасно понимаем, что произошло, нам нет оправданий", - цитирует Мевлю ТАСС.
Теги: Мевля Зенит Динамо Минск
Сегодня, 12:28
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(0)
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: rocker31
По ходу,Зенит со Спартаком решили всё посливать и разыграть чемпионство...

ну вам то в любом случае играть 6 игр в группе
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 13:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
По ходу,Зенит со Спартаком решили всё посливать и разыграть чемпионство...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Половина состава не способна играть даже на таком уровне. Набрали не пойми кого. Один плюс от таких обсёров, видно кто на что способен, а кто не тянет, включая всех в команде. Значит, можно попытаться это исправить.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 12:58) #
  • -1
  •  (3)

есть, им нужно срочно усиление на все позиции


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serb
просто решили сосредоточиться на чемпионате, чтобы опять не остаться без лч

Просто Минск зенит изнасиловал...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№1 Написал: serb Волгоград (Сегодня, 12:31) #
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  •  (5)

просто решили сосредоточиться на чемпионате, чтобы опять не остаться без лч
Регистрация: 8.05.2018 [жалоба]
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