Миха Мевля: игрокам "Зенита" нет оправданий

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Защитник "Зенита" Миха Мевля прокомментировал крупное поражение от минского "Динамо" (0:4).
"Мы сыграли ужасно, они выглядели лучше и заслуженно победили. Нам не хватало концентрации, мы не сделали ничего, чтобы постараться выиграть. Когда так играешь, даже неважно, какая команда тебе противостоит.
В ответной игре нам ни в коем разе нельзя так играть, а если мы покажем свой футбол, можем забить даже больше четырех голов.
Думаю, с тренерами подробнее поговорим завтра. Да и что может сказать тренер после такой игры? Мы – профессиональные игроки, прекрасно понимаем, что произошло, нам нет оправданий", - цитирует Мевлю ТАСС.
"Мы сыграли ужасно, они выглядели лучше и заслуженно победили. Нам не хватало концентрации, мы не сделали ничего, чтобы постараться выиграть. Когда так играешь, даже неважно, какая команда тебе противостоит.
В ответной игре нам ни в коем разе нельзя так играть, а если мы покажем свой футбол, можем забить даже больше четырех голов.
Думаю, с тренерами подробнее поговорим завтра. Да и что может сказать тренер после такой игры? Мы – профессиональные игроки, прекрасно понимаем, что произошло, нам нет оправданий", - цитирует Мевлю ТАСС.
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