Мастерство Шюррле не пропьёшь? «Спартак» ждёт испытание «Брагой»

«Красно-белые» умеют играть с португальскими командами, но ещё лучше у них получается сливать надежды болельщиков после промежуточных успехов. О перспективах москвичей с верой, что вчерашний «Олимпиакос» не повторится.
Вернулись править?
Впервые за правление Кононова в «Спартаке» наступил светлый период. Команда приложила при своей публике ненавидимый ЦСКА, да и вообще победила четыре раза подряд в официальных встречах. Последний раз такое было в марте-апреле 2018-го – тогда ещё тренировал Каррера, капитанил Глушаков, а Собчак изображала кандидата в президенты.
Чтобы не слить текущий отрезок сезона, осталась малость – пробиться в групповой этап Лиги Европы. Тогда травить Кононова станет гораздо тяжелее: получится, что через самый тяжёлый этап сезона (перестроечный) он провёл команду максимально достойно.
Но есть несколько моментов, которые могу помешать. Первый – «Спартак» страшно любит влетать в квалификациях. За последние десять лет «красно-белые» только один раз преодолевали отборочные стадии.
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Есть ещё более тревожный симптом – москвичи любят разваливаться, когда в них хоть чуть-чуть поверили и решили, что они способны достичь чего-то серьёзного в этом сезоне. За последние пятнадцать лет с этим справился только Каррера.
«Спартак» умеет играть против португальских клубов
За восемь встреч у «красно-белых» только три поражения. Учитывая, как обычно Народная команда выступает в еврокубках, это какое-то чудо. Но и здесь следует оговориться.
Было четыре матча, три победы и ничья против «Спортинга», но это ещё в седые времена. Более современные результаты радуют не так сильно – победа и поражения с «Бенфикой» в группе Лиги чемпионов розыгрыша 2012/2013 (и невыход из группы).
Ну и хорошо всем запомнившееся уничтожение «красно-белых» Порту с Халком и Фалькао. К чести москвичей – «драконы» тогда разматывали всех, до кого могли дотянуться.
«Брага», конечно, и близко не в таком состоянии. Да и громкими достижениями похвастаться не может – на международной арене был разве что финал Лиги Европы 2010/2011.
Но что-то подобное мы говорили вчера и про «Олимпиакос»...
Против «Браги» не смогут сыграть двое новичков
Дело в том, что Тиль заигран в квалификации за «АЗ», а Ларрсон – за «Норчепинг». Если шведский нападающий не кажется по-настоящему серьёзной потерей (ни в Грозном, ни в дерби Ларрсон так и не смог по-настоящему влиться в игру и выглядел абсолютно инородным элементом), то атакующего полузащитника на этом этапе может и не хватить. Гус моментально влился в коллектив: и пусть пока он не дотягивает до поразительного Шюррле, вполне к этому близок. Те же три участия в трёх взятиях ворота «Ахмата» наглядно иллюстрируют.
Впрочем, к этому можно относиться философски – при нынешнем графике «красно-белых» в любом случае пришлось бы варьировать состав. Кононов может просто дать им большего игрового времени в чемпионате России.
Георгий Джикия: тяжело ли играть 4 матча за 11 дней? Очень хорошо, когда столько матчей
Это, кстати, важный момент – хватит ли «Спартаку» сил. Георгий Джикия в интервью только радуется тому, что в последнее время выпадает столько матчей, но тот же Роман Зобнин смотрит на вещи не с таким оптимизмом:
- Мы с начала августа играем в таком режиме: через два дня на третий, через три на четвертый, и уже адаптировались. После такого эмоционального матча с ЦСКА будет непросто завтра, но постараемся найти в себе какие-то дополнительные силы, внутренние эмоции, - сказал полузащитник на предматчевой пресс-конференции.
Что с трансляцией?
- Португальцы – «цыгане Европы», с ними всегда сложно, - так прокомментировал ситуацию со срывом трансляции игры «Порту» - «Краснодар» бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.
После неприятности, случившейся на прошлой неделе, в наших анонсах появилась новая традиционная рубрика – а что там с трансляцией. На этот раз вроде как всё хорошо. Руководство «Браги» вроде как оказалось адекватнее своих соотечественников из «Порту». Впрочем, вдруг всё вскроется за минуту до стартового свистка.
На текущий момент встреча внесена в программу. Но держите планшеты неподалёку – вдруг придётся экстренно качать приложение «Braga TV»?
Фото: 1xbet, Александр Вильф/РИА Новости, sport24, РПЛ.
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