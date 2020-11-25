— Каждую игру у ЦСКА почти полный стадион, это для нас минус, конечно. Но в целом было бы лучше, чем если бы их вообще не было, — цитирует Спайича Sport24.
27-летний Спайич арендован "Фейеноордом" на год у "Краснодара".
Прошлый матч команд в Лиге Европы закончился победой голландской команды со счетом 3:1.
Матч 4-го тура ЦСКА — "Фейеноорд" состоится завтра. Начало: 20:55 мск.
Спайич: каждую игру у ЦСКА почти полный стадион, это для нас минус, конечно
Защитник "Фейеноорда" Урош Спайич поделился ожиданиями от игры 4-го тура Лиги Европы с ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
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