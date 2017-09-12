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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Казани ждут миллион болельщиков и рекомендуют ФИФА установить более лояльные цены на билеты
Организаторы матчей ЧМ-2018 в Казани будут рекомендовать Международной федерации футбола установить лояльные цены на билеты, сообщил министр по делам молодежной политики и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.
"Мы будем рекомендовать все-таки более лояльную цену на билеты. Хотим либо сделать ее для внешнего пользователя одну, для россиян - другую, потому что большое количество людей хочет посетить футбол, тем более, это все-таки титульный турнир. Мы здесь можем только рекомендовать, надеемся, что ФИФА нас услышит, пойдет нам на встречу, а билетная программа будет организована более лояльно.
"В течение месяца во время самого чемпионата, который пройдет с июня по июль, будет работать фестиваль болельщиков, это регулярная практика у ФИФА. Сегодня идет проектирование. Мы говорим о том, что за этот месяц мы ожидаем что около миллионов проходов на фестиваль, мы на такую мощность ориентируемся", - цитирует Леонова ТАСС.
"Мы будем рекомендовать все-таки более лояльную цену на билеты. Хотим либо сделать ее для внешнего пользователя одну, для россиян - другую, потому что большое количество людей хочет посетить футбол, тем более, это все-таки титульный турнир. Мы здесь можем только рекомендовать, надеемся, что ФИФА нас услышит, пойдет нам на встречу, а билетная программа будет организована более лояльно.
"В течение месяца во время самого чемпионата, который пройдет с июня по июль, будет работать фестиваль болельщиков, это регулярная практика у ФИФА. Сегодня идет проектирование. Мы говорим о том, что за этот месяц мы ожидаем что около миллионов проходов на фестиваль, мы на такую мощность ориентируемся", - цитирует Леонова ТАСС.
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