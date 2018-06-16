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Аркадиуш Милик избежал повреждений при падении в дельфинарии

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик избежал повреждений после того, как поскользнулся во время посещения дельфинария в Сочи.

"Он просто поскользнулся, ничего страшного с ним не произошло", - цитирует слова пресс-атташе польской сборной ТАСС.
Теги: Сборная Польши
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